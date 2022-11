Dalla parte dei gerbilli | l’evoluzione dell’uomo passa dalle tette

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 14 novembre 2022) Non sono mai stato attratto particolarmente. Intendiamoci, non ho preconcetti o pregiudizi a riguardo, faccio un discorso generico, quasi cronachistico. Senza che io sappia ricondurre il tutto a qualcosa di logico o esistenziale, non sono mai stato attratto particolarmente. Tempo fa, parlo di qualche annetto, ho pure reso questa cosa pubblica, prima sui social e poi scrivendone sul giornale col quale collaboravo all’epoca. Credo sia anche una storiella piuttosto nota, almeno per chi mi legge abitualmente. Stavo condividendo su Facebook alcuni libri di un certo valore di cui sono in possesso, prime edizioni, rarità. Sono un bibliofilo, come un Dell’Utri a piede libero, e mi sembrava carino condividere questa mia passione con la mia bolla. A un certo punto ho pubblicato la mia prima edizione di ...