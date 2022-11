Vanity Fair Italia

...è figo però "dopo sei mesi lei si è già separataè venuto fuori che lui anziché giocare a padel andava a trans". La scelta dell'arredamento che deve "per forza" contemplare l'isola ine ......- già presenti nella guida - che si sono particolarmente impegnati e distinti per la... Senza di lei non avremmo mai raggiunto un risultato così importante che ci emoziona nel profondo... Perché la cucina di Antonino Cannavacciuolo piace a tutti