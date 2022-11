Lezioni dalle midterm secondo gli strateghi repubblicani

Leggi su formiche

(Di giovedì 10 novembre 2022) Il significato dei risultati delle, il ruolo delle comunità latinoamericane e italoamericane, le relazioni transatlantiche e il rapporto con il nuovo governo Meloni. Giorgio Rutelli, direttore di Formiche.net, dialoga con Cesar Grajales, director of Public affairs di Libre Initiative, Roberto Masiero, fondatore di Renaissance Evolution, e Tim Phillips, stratega politico e fondatore di Americans for Prosperity, che ha diretto dal 2006 al 2021. Sia Grajales che Masiero hanno partecipato alla campagna elettorale dicome consulenti e fundraiser per candidati. Qui il video integrale dell’evento. EdiTim Phillips non ci gira intorno e ammette che queste esono state una grossa sorpresa per il Partito Repubblicano, che si aspettava una ...