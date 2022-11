F1 | Ferrari F2003-GA di Schumacher venduta all' asta per 13 mln di franchi svizzeri

(Di giovedì 10 novembre 2022) Ginevra, 10 nov. (Adnkronos) - La-GA di Michaelè stataall'per 13 milioni di(13,2 milioni di dollari Usa). Laè stata una delle vetture di maggior successo mai guidate dal pilota tedesco di Formula 1, che con essa ha vinto cinque gare e il Campionato del Mondo 2003. Un acquirente sconosciuto ha acquistato lo chassis 229 per telefono dopo aver superato ogni offerta dopo che il prezzo ha raggiunto i 10 milioni diin 15 minuti all'di Sotheby's a Ginevra. La casa d'aste Sotheby's, che aveva stimato che lasarebbe stataa 9,5 milioni di, ha mostrato il prezzo finale di 14,69 ...

