Euro 7 - Ecco i nuovi standard | stretta su NOx e particolato | ma ci sono limiti anche per le elettriche

(Di giovedì 10 novembre 2022) La Commissionepea ha finalmente pubblicato le sue proposte per la normativa7 suialle emissioni. La pubblicazione chiude un lungo periodo di attesa, contraddistinto da numerosi rinvii legati sostanzialmente ad alcune importanti novità. Infatti, i requisiti di applicano a tutte le tipologie di veicoli a motore (comprese), si applicano a determinati elementi inquinanti (come gli ossidi di azoto - NOx -o il) e interessano non solo i motori, ma pure i componenti quali freni e pneumatici. Inoltre, inon coinvolgono le emissioni di anidride carbonica. Il motivo è semplice: con il pacchetto Fit for 55, l'pa ha già deciso di portare al 100% la riduzione della CO2 per auto e furgoni entro il 2035. Gli ...

Domani

... ma anche la corresponsione degli arretrati maturati nel corso del triennio di vigenza contrattuale che si dovrebbe quantificare in media in circa 3mila. Non solo, agli oltre 2 miliardi si ...... con il Fondo Italiano per il clima da 840 milioni di(per i prossimi 5 anni) si arriva agli 1,4 miliardi di dollari all'anno promessi da Draghi. Anche se, proprio, ha calcolato lo scorso ... Tetto al contante a 5mila euro: ecco l’urgenza del governo Meloni Ecco il piano della Commissione Europea per ridurre le emissioni totali di ossidi di azoto prodotte da auto e furgoni tramite le norme euro 7. La lotta dell’Unione Europea al cambiamento climatico ...Oggi è l'11 novembre e, come ogni anno, si celebra il Singles' Day e quindi il valore dell'individuo in quanto tale. E cosa c'è di meglio di farsi un regalo sfruttando le offerte dei vari e-commerce