Migranti | Conte “Il blocco navale urlato da Meloni solo un vuoto slogan”

(Di mercoledì 9 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi scopriamo che il ‘navalèper anni dalla Presidente Giorgiain Parlamento, nelle piazze e in campagna elettorale eraunper ingannare i cittadini. Unche si è infranto di fronte alla realtà: tutti i, arrivati a centinaia nei nostri porti, sono stati fatti sbarcare”. Lo scrive su Facebook il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe. “e il centrodestra si sono smentiti e hanno fatto una prudente retromarcia rispetto alle scomposte smargiassate urlate ai quattro venti – aggiunge -. ‘La pacchia è finità per l’Europa, diceva la premier giorni fa. Dopo il suo viaggio a Bruxelles, povero di ...

RaiNews

... tutti i, arrivati a centinaia nei nostri porti, sono stati fatti sbarcare". Lo scrive su Facebook il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe. "Meloni e il centrodestra si sono ...00:00 Immigrazione, sta storia deie delle Png è il segno della nostra ipocrisia intellettuale. 01:25 Oggi leggi Saviano sulla ... 18:35 Ferrara pro Moratti enon vuole il Pd romano. 20:43 ... Conte, migranti: "Meloni convinca i polacchi ad accoglierli" e sulle armi in Ucraina: "Voteremmo no" Poi firmerò le dimissioni da presidente della Regione". Così Nicola Zingaretti nel corso del rapporto di fine mandato presentato presso la Camera di Commercio, sala del Tempio di Vibia Sabina e Adrian ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...