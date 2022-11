God of War Ragnarok | la recensione del videogioco PS4 e PS5 | Storia di un padre e un figlio

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Torniamo nel mondo di Kratos e Atreus con ladi God of War, ilin esclusiva per PS4 e PS5 che riprende ladel titolo del 2018, sviluppandone i presupposti epici e aggiungendo varietà alla componente più action. Era il 2018 quando il mondo di God of War era stato stravolto, lasciandosi alle spalle l'impostazione dei titoli precedenti del franchise, sia in termini di gameplay, punto di vista e impostazione generale, ma anche narrativo, spostando il focus dalla mitologia greca a quella norrena con un'ambientazione nell'antica Scandinavia. Scelte che mantiene il nuovo capitolo, God of Warin uscita dal 9 novembre in esclusiva per PS4 e PS5, che va a incanalarsi nella scia del precedente di cui rappresenta un sequel nel senso più stretto e coerente, al punto da ...

ofRagnarok è in arrivo, uno dei giochi più attesi di quest'anno su PS4 e PS5. Il seguito dell'acclamato titoloofdi PlayStation ha ispirato Seagate ad offrire una nuova unità disco ...Oltre ai titoli del PS Plus, infatti, da oggi è possibile acquistare ancheofRagnarok, di cui vi abbiamo parlato a questo indirizzo .In questa breve guida vi forniremo tutti i dettagli su come approdare in quel di Asgard nel nuovo God of War Ragnarok.AMD ha presentato il nuovo bundle offerto insieme alle schede video Radeon della serie RX 6000. Con l'acquisto di modelli selezionati, sarà possibile ottenere The Callisto Protocol e Dead Island 2 in ...