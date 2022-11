Calciomercato com – Juve | Allegri | ‘Gioca Perin | tornano Paredes e Kean | da valutare Vlahovic | Chiesa e McKennie’ | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 9 novembre 2022) 2022-11-09 13:20:00 Arrivano conferme: Laalmeno in campionato sta risalendo, la vittoria con l’Inter è la quarta di fila e ora i bianconeri vogliono allungare la striscia positiva. Così Maxpresenta la sfida con il Verona di giovedì. INTER – “Abbiamo passato una serata di soddisfazione e gioia, ma già dal giorno dopo aveva chiuso il capitolo. Affrontiamo ora il Verona, che ha battuto latre volte nelle ultime cinque occasioni, in campionato ha perso partite immeritatamente, non merita la classifica che ha. Starà a noi giocare la partita al pari loro”E GLI ALTRI – “Gioca. Quelli recuperati sicuramente sono, non so se giocheranno titolari. Di Maria deve mettere minuti nelle gambe, poi, McKennie ...