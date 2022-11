Teatro Carlo Gesualdo | ecco la “sorpresa” | Enrico Brignano fa tappa ad Avellino

(Di martedì 8 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Finalmente sveliamo lo spettacolo ache tutti stavate aspettando. Sono lieto di annunciarvi che il 17 dicembreapproderà al. Il regalo di Natale che vi avevo promesso è all’insegna del divertimento e della simpatia con uno dei comici più apprezzati in Italia”. Così il sindaco di, Gianluca Festa annuncia attraverso i social la data del showman di Dragona per il mese di dicembre.il cartellone. Festa: “Il migliore del Sud Italia” L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Testo diGoldoni · adattamento Angela Demattè, Valter Malosti · con Marco Foschi, Danilo ... Vittorio Camarota, Andrea Bellacicco · regia Valter Malosti · produzione Emilia - RomagnaERT/...Prossimi appuntamenti, sempre alle ore 17.30 nel"Don Orione" di Arnesano, domenica 27 ...nazionale di Santa Cecilia in Violoncello con Giovanni Sollima e in Musica da Camera conFabiano, ...Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente di Confindustria all’assemblea generale dell’associazione degli industriali di Bari e Bat, in corso al Teatro Kursaal Santalucia. «Riteniamo fondamentale ...La ‘Nota stonata’ che lascia con il fiato sospeso sino al deflagrante finale. È Moni Ovadia ad usare l’aggettivo sinonimo di un’esplosione inaspettata, e lo usa consapevole del suo ruolo di regista pe ...