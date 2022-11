“Sono malato” Musica sotto choc | l’annuncio è un colpo al cuore | “Non c’è una cura”

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 6 novembre 2022) Notiziaper i fan della celebre bandle. Una diagnosi dolorosa per l’ex chitarrista mette in allarme tutti. La situazione è stata dettagliatamente riportata in una lettera poi letta da Simon Le Bon durante la cerimonia per celebrare l’ingresso della band nella Rock And Roll Hall Of Fame. Andy Taylor ha un cancro. Lo hanno rivelato i suoi compagni di band durante il loro discorso alla cerimonia di inserimento nella Rock and Roll Hall of Fame a Los Angeles. Taylor, 61 anni, non ha potuto essere presente, ma il frontman Simon Le Bon ha letto una lettera in cui i chitarrista rivela come quattro anni fa gli è stato diagnosticato un cancro alla prostata al quarto stadio. Leggi anche: “Siamo”. Dramma nella, il cantante 34enne trovato morto nella vasca da bagno Andy ...