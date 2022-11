MotoGP | Chivasso in festa | ' Un onore avere Bagnaia sul tetto del mondo'

(Di domenica 6 novembre 2022) Nel giorno in cui Francescosi è laureato Campione del2022 sul circuito di Valencia , nella suanon sono mancati i festeggiamenti. La cittadina piemontese in cui "Pecco" ...

Bagnaia ha 25 anni, torinese di. Il soprannome 'Pecco' gli è stato affibbiato dalla ... Leggi anche Marco Melandri, la 'confessione' dell'ex pilota: 'Preso il Covid apposta, Green pass ...Nel giorno in cui Francesco Bagnaia si è laureato Campione del Mondo2022 sul circuito di Valencia , nella suanon sono mancati i festeggiamenti. La cittadina piemontese in cui "Pecco" è cresciuto ha deciso di fare le cose in grande in una domenica ...Pecco Bagnaia è campione del mondo. Il pilota torinese è il primo italiano a trionfare in MotoGP da Valentino Rossi. Ha riportato la Ducati sul tetto del mondo dopo 15 ...Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...