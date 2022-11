Migranti | anche Geo Barents a Catania con 572 naufraghi E Humanity 1 non riparte Braccio di ferro con il governo

(Di domenica 6 novembre 2022)dicon il. E' giunta nel porto dila Geo, nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere, con a bordo 572. La nave, come riferito dalla ong, ha ricevuto l'autorizzazione dalle autorità italiane affinché vengano valutati i casi di vulnerabilità a bordo L'articolo proviene da Firenze Post.

Ricordo che ad esempio in passato c'era la missione Mare Nostrum, ideata dal governo Letta con dentroFI, poi revocata da Renzi', sottolinea. 'Il diritto internazionale stabilisce norme precise,......della nave di lasciare il porto di Catania con a bordo i 35rimasti non c'è una scadenza, un termine temporale ". Lo sottolineano ambienti vicini ai legali della Humanity 1 ,in ...