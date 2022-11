Juventus-Inter | le formazioni ufficiali | out Bastoni!

(Di domenica 6 novembre 2022) Ci siamo: manca pochissimo all’inizio del 179º Derby d’Italia assoluto in Serie A. Da pochi minuti Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi hanno comunicato letitolaridi. Il fischio d’inizio all’“Allianz Stadium” è previsto per le 20:45, con la diretta TV della gara che sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma streaming di DAZN. Negli 89 precedenti di campionato giocati a Torino, 61 sono state le vittorie bianconere, con 16 pareggi e solo 12 affermazioni esterne dei nerazzurri. L’ultima di queste è arrivata nella gara di ritorno dell’anno scorso, quando il Biscione si impose per 0-1 (gol di Çalhano?lu su rigore) a 10 anni di distanza dall’ultimo successo in casa della Vecchia Signora. All’andata, invece, il match si era concluso sul punteggio di 1-1 (reti di Džeko e Dybala). Gli ...

Arek Milik, attaccante della, ha parlato prima del calcio d'inizio del derby d'Italia contro l': le dichiarazioni Arek Milik ha parlato ai microfoni di Dazn prima di Juve -. RESPONSABILITA' - "La deve sentire ...... vale per tutti gli appassionati di calcio e in particolare per i giocatori dellapresenti negli spogliatoi a Torino prima del derby d'Italia contro l'. Dove si cambiano i calciatori di ...20:08 - Fischi sonori, invece, per i nerazzurri durante il loro ingresso sul terreno di gioco. 20:07 - Boato per i bianconeri che fanno il loro ingresso in campo per il riscaldamento. 20:04 - ...Tra poco le squadre allo Stadium. 18:50 18:19 - MILIK IN ATTACCO - Questa sera, l'attacco della Juventus sarà guidato da Milik alle sue spalle dovrebbe esserci Miretti. 16:47 - CONFERMA PER FAGIOLI - ...