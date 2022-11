San Siro | Sala | “Le parole di Salvini e Berlusconi non aiutano Milan e Inter”

(Di sabato 5 novembre 2022) “Tutte queste esternazioni nonle squadre. Quando il progetto esecutivo sarà definito si andrà in consiglio. Passerà del tempo. Rimane il fatto che ieriha detto che si rischia di andare a Sesto San Giovanni perché il Comune ha perso tempo”. Lo ha detto il sindaco dio, Beppe, commentando le dichiarazioni disulla situazione di stallo per lo stadio San: “Il Comune non ha perso un giorno di tempo. Ci abbiamo messo due anni a trovare l’accordo con le squadre sulle volumetrie. Poi arrivano Sgarbi e. Che iesi e i tifosi sappiano chi è contrario allo stadio e chi sta lavorando per farlo”. SportFace.

MILANO -spacca le maggioranze di governo: a Roma e a Milano. Venerdì 4 novembre 2022 passerà alla storia come il giorno in cui il dibattito sull'abbattimento o sulla conservazione del vecchio stadio ...Silvio Berlusconi è contrario alla demolizione dello stadio Meazza: "Deve essere tutelato e protetto. Non si può privare la città di un monumento identificativo in Italia e nel mondo""Tutte queste esternazioni non aiutano le squadre. Quando il progetto esecutivo sara' definito si andra' in consiglio. Passera' del tempo.Il sindaco: "Questa è una città evoluta che non può stare alle dichiarazioni e ai protagonismi, le regole ci sono e vanno rispettate" ...