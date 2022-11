Don Ciotti | ' La pace è possibile | diffidiamo dei neutrali'

(Di sabato 5 novembre 2022)sì ma soprattutto come costruirla: Don Luigidal palco della manifestazione per laa piazza San Giovanni in Laterano ha detto "che la". Ha poi ricordato don ...

'Meno solidarietà e più giustizia sociale', ha dettoLuigi, ribadendo che 'la pace si costruisce innanzitutto nel pensiero, occorre pensare la pace, cioè pensarla possibile. Si costruisce ...Pace sì ma soprattutto come costruirla:Luigidal palco della manifestazione per la pace a piazza San Giovanni in Laterano ha detto "che la pace è possibile". Ha poi ricordatoTonino Bello: "Quando nel 1982, profeta, ...Don Luigi Ciotti dal palco della manifestazione per la pace a piazza San Giovanni in Laterano ha detto «che la pace è possibile».Concorezzo, don Ciotti e la lotta alla mafia: gli interventi Sul palco hanno preso parola i rappresentanti delle istituzioni, dal sindaco Mauro Capitanio al vice presidente della Provincia Riccardo ...