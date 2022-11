Come mettere il neonato in posizione antirigurgito

Leggi su gravidanzaonline

(Di sabato 5 novembre 2022) Molte volte durante i primi mesi di vita può capitare di vedere il proprio bambino rigurgitare assistendo alla fuoriuscita dalla bocca di latte e saliva. Al di là della comprensibile preoccupazione dei genitori, il rigurgito nelè un evento quasi sempre fisiologico e che non rappresenta un pericolo per la salute o un problema per lo sviluppo del bambino. Il fenomeno del rigurgito va distinto dal reflusso gastroesofageo. Nel primo caso si ha una semplice espulsione di saliva e latte non digerito (sia esso materno che artificiale), mentre nel reflusso si ha il passaggio di contenuto gastrico dallo stomaco all’esofago. Il reflusso, quindi, non è necessariamente visibile (anche se può contemplare la presenza del rigurgito); il rigurgito invece è sempre evidente in quanto c’è la fuoriuscita di latte e saliva dalla bocca. Sebbene sia frequente, motivato ...