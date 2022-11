X Factor 2022 | stasera 3 novembre Morgan ospite della seconda puntata dei live

(Di giovedì 3 novembre 2022)è l'del secondo appuntamento con ildi Xin ondaalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW Xalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW va in onda il secondocon. Lasarà dedicata alla MTV Generation con le canzoni che hanno segnato un'era. La sfida si accende neiShow di X, show Sky Original prodotto da Fremantle, dopo le tensioni dell'esordio che ha visto l'eliminazione del primo concorrente, Matteo Siffredi, del roster di Ambra. Ora è tempo del secondosul palco ...

La sfida si accende nei Live Show di X, show Sky Original prodotto da Fremantle, dopo le tensioni dell'esordio che ha visto l' eliminazione del primo concorrente, Matteo Siffredi, del ...torna giovedì 3 novembre, in prima serata su Sky 1 e in streaming su Now, con la seconda puntata dedicata ai live show. In diretta dal palco del Teatro Repower di Milano, gli 11 ...A che ora e come seguire la seconda puntata LIVE di X Factor 2022: orario, canale e diretta streaming della puntata in questione.Morgan è l'ospite del secondo appuntamento con il live di X Factor 2022 in onda stasera alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW ...