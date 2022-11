“Romanzo Radicale” approda su Rai3 | tutto sulla docufiction

Leggi su tvzap

(Di giovedì 3 novembre 2022) Programmi Tv, “” è il titolo della nuovasu Marco Pannella che approderà sul’11 novembre 2022 in prima serata. Il documentario ruoterà attorno alla figura del politico e delle sue azioni. Azioni che hanno contribuito ad un profondo cambiamento della cultura italiana su temi etici di grandissima portata quali il diritto all’aborto, il divorzio, l’obiezione di coscienza solo per ricordare i più importanti. “” è una produzione di Mimmo Calopresti in collaborazione con Rai Fiction e Italian International Film.”: Marco Pannella e le sue battaglie Marco Pannella, il cui vero nome è Giacinto Pannella, nato nel 1930 a Teramo, è il protagonista della nuova...