Ieri al termine della partita di Champions League vinta per 4 - 0 dal Milan contro il Salisburgo le telecamere di Amazon Prime Video hanno catturato unodi Ibrahimovic : " E non andare in giro a parlare che io non gioco - dice l'attaccante svedese - . non devi parlare! se non l'hai sentito da me non devi parlare!". La ricostruzione dei fatti fa ...Anche gli inserimenti di campioni esperti comee Kjaer sono stati fondamentali: "non ... La Superlega è stato un modo sbagliato di darea questa tensione tra club. Di fatto la Premier ... Lo sfogo di Ibra diventa virale: "Se non l'hai sentito da me, non parlare" L'attaccante del Milan al termine della partita contro il Salisburgo è sembrato arrabbiato: "Non andare in giro a dire che io non gioco", ha detto. Il motivo Non vuole sentir parlare di un ritiro imm ...Lo svedese, ripreso dalla Ibra Cam, non ha risparmiato tirate di capelli e buffetti ai poveri compagni di squadra. Saelemaekers ha anche accennato una reazione ...