Agenzia ANSA

Avvio di seduta in aumento per il presso delsul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna a dicembre sale del 4% rispetto alla chiusura di ieri a 132 euro al Megawattora. . 3 novembre 2022...le azioni che servono per ridurre il nostro impatto ambientale soprattutto in emissioni di... Nell ultimo report dell Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, il primo capitolocon ... Gas: apre in rialzo del 4% a 132 euro al Megawattora Avvio di seduta in aumento per il presso del gas sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna a dicembre sale del 4% rispetto alla chiusura di ieri a 132 eu ...Il susseguirsi delle proposte relative all’introduzione del price cap sul gas così come si vanno precisando, con le varianti inserite dal recente Consiglio europeo anche ...