Monza-Bologna 1-2 | decidono Ferguson e Orsolini

(Di martedì 1 novembre 2022) AGI - Terza vittoria stagionale per ildi Thiago Motta: i felsinei si sono imposti 2-1 sul campo delgrazie alle reti di, inutile il gol del vantaggio di Petagna su calcio di rigore. Ottavo ko per la squadra guidata da Raffaele Palladino, ferma a quota 10 e reduce da giorni complicati dopo l'episodio che ha coinvolto Pablo Marì. È stata una sfida carica d'emozioni sin dal riscaldamento, con i biancorossi che hanno indossato una maglia dedicata al difensore in prestito dall'Arsenal, accoltellato giovedì scorso nel centro commerciale di Assago. Prima del calcio d'inizio è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo di Luis Fernando Ruggieri, dipendente del Carrefour deceduto durante l'aggressione. La prima vera occasione del match dell'U-Power Stadium è capitata a Sensi, il ...

1 - 2 (0 - 0)(3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio, Donati, Marlon, Carlos Augusto, Birindelli, Rovella, Sensi (22'st Bondo), D'Alessandro (22'st Ciurria), Pessina (34'st Valoti), ...Commenta per primo1 - 2Di Gregorio 7 : decisivo su Zirkzee e Soumaoro nel primo tempo, non può nulla sulle due reti subite in campo aperto. Donati 5,5 : in una retroguardia completamente inedita, ...Petagna apre su rigore, i rossoblù la ribaltano in poco più di un quarto d'ora. Per i brianzoli serve ritrovare una difesa solida, e costruire un attacco incisivo ...Il Bologna di Thiago Motta sembra aver preso forma e identità, anche la personalità di rimontare lo svantaggio pure senza il suo giocatore migliore, e fa lo scherzetto al Monza. Poco lucidi i ...