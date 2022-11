I ricercatori dell’IRCCS Candiolo di Torino hanno messo a punto un nuovo test che consentirà di determinare il livello e la durata di immunizzazione dal virus Come funziona? Ne abbiamo parlato con la Professoressa Luigia Pace | responsabile della ricerca

Leggi su iodonna

(Di martedì 1 novembre 2022) Quanto si è protetti dal Covid dopo il vaccino? Un interrogativo cruciale, soprattutto adesso che gli esperti tornano a sottolineare l’importanzaquarta dose per proteggersi dall’infezione. Ma, allo stesso tempo, una domanda alla quale, fino ad oggi, non era possibile dare una risposta certa. Lo scenario sembra però essere destinato a cambiare grazie a uno studio condotto daiitalianidi, con l’Italian Institute for Genomic Medicine (IIGM), nel laboratorio Armenise-Harvard di Immunoregolazione. Gli studiosiinfattiun semplicedel sangue in grado di superare i limiti degli attualisierologici che da soli non sono in grado di ...