Gironi di UCL e fortino Allianz | tutti i record del Bayern

Leggi su calcioefinanza

(Di martedì 1 novembre 2022) IlMonaco si prepara a scendere in campo per affrontare l’Inter nell’ultima partita valida per la fase adella UEFA Champions League 2022/23. Il match non avrà valore particolare per il gruppo C (i bavaresi sono già primi matematicamente, e i nerazzurri al secondo posto), ma conquistare punti sarebbe importante per la formazione L'articolo proviene da Calcio e Finanza.