Il Coordinamento Docenti Modifichiamo il Concorso Straordinario Bis si rivolge alle sigle sindacali che il giorno 3 Novembre 2022 incontreranno il nuovo Ministro dell'istruzione e del Merito Giuseppe ...... che gli ITS consentono di acquisire il Riconoscimento diche offrono la possibilità di svolgere, a conclusione del biennio di formazione, ununiversitario che tenga conto dei... Percorso 60 CFU, sarà confermato. Valditara: “Linea giusta, sarà ulteriormente potenziata” Chiediamo alle sigle sindacali di farsi portavoce delle stesse richieste riportate sopra e di ricordare al Ministro che queste sono state, appunto, già inserite in un emendamento, dunque non si può at ...Per i vincitori del concorso straordinario bis, anche la prova sarà doppia, come abbiamo già anticipato. Ricordiamo, infatti, che il regolamento del concorso straordinario, come da DM 108 del 2022, al ...