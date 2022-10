Juve | Bremer e Di Maria parzialmente in gruppo | out col Psg | cosa filtra per l'Inter

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Dopo la vittoria di Lecce e a due giorni dalla sfida di Champions con il Psg - decisiva per l'accesso in Europa League - l'allenatore...

Ultim'ora Juventus, la notizia è ufficiale: due big del gruppo allenato da Allegri hanno ripreso a lavorare con il gruppo Ogni tanto una buona notizia. Ogni tanto qualcosa di positivo. La Juventus si ...e Di Maria si sono allenati questa mattina parzialmente in gruppo: il loro rientro in campo è molto vicino Nell'allenamento di questa mattina alla Continassa,e Di Maria si sono allenati parzialmente con il gruppo. Ecco il report ufficiale della Juventus. REPORT - Oggi il gruppo si è ritrovato al mattino, lavorando su ...Danilo ha usufruito di una giornata libera, mentre Di Maria e Bremer si sono allenati parzialmente in gruppo. Domani, vigilia Champions, la Juve è attesa in campo per allenarsi alle 17.15. La ...Viste le sue buone prestazioni il difensore olandese ha ormai fatto dimenticare Gleison Bremer, con tutte le difficoltà che sta trovando il giocatore brasiliano nella Juventus. Arrivato in bianconero ...