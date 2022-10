Gabriel Garko è pazzesco anche da infortunato a Ballando con le stelle | la sua verità dopo le polemiche

(Di domenica 30 ottobre 2022) Fino all’ultimo momento il pubblico dicon leha trepidato in attesa di sapere sesarebbe sceso in pista o meno nella puntata del 29 ottobre. E l’attore alla fine ce l’ha fatta. Ha ballato e ha portato a casaottimi voti, grazie a una esibizione più che dignitosa, nonostante il braccio fasciato. Possiamo dire senza nessun dubbio che insieme ad Alessandro Egger è probabilmente la vera rivelazione del programma di Rai 1. Non è un caso quindi, se da settimane, ci si interroghi se davvero, non abbia studiato ballo prima. E nella clip che ha preceduto la sua esibizione ieri,ha voluto chiarire in modo definitivo questo punto. Tornando indietro di qualche anno, quando aveva dovuto interpretare Rodolfo ...

Come ogni edizione, gli infortuni non mancano, e sesembra intenzionato a non mollare, Luisella Costamagna questa sera è arrivata sulla pista con una idea ben chiara: non ballare e ...Pochi giorni fa, che è in coppia con la maestra di danza Giada Lini si è seriamente infortunato ad una spalla mettendo a rischio la sua partecipazione nello show del sabato sera di Rai1. E collegandosi ...E' una delle rivelazioni di questa edizione di Ballando con le stelle Gabriel Garko, anche con un braccio fuori uso, scende in pista e stupisce tutti Fino all’ultimo momento il pubblico di Ballando ...Il dilemma della puntata, circa la presenza o meno di Gabriel Garko causa infortunio, viene meno quando l’attore scende in pista nonostante l’infortunio. La coppia si esibisce con quickstep sulle note ...