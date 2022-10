Roma | uomo morto in strada a San Lorenzo | 64enne con lividi e ferite

(Di sabato 29 ottobre 2022) Mistero a, in zona San, dove questa mattina intorno alle 9:00 undi 64anni è stato trovato in fin di vita, pieno di ecchimosi e. L’era a terra ed è stato notato da alcuni passanti che hanno chiamato il 118. I sanitari, intervenuti poco dopo, hanno trasferito ilin ospedale, al pronto soccorso del San Giovanni, dove però èa causa delleriportate. La morte L’è stato trova in via dei Campani, all’altezza del civico 50. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Il, trasportato d’urgenza al San Giovanni, non ce l’ha fatta. Sono quindi intervenuti gli agenti del Commissariato San. C’è infatti da stabilire se le ecchimosi e le ...

Ero fiducioso perché nel 2011 abbiamo vinto contro lae oggi affrontavamo una squadra giallorossa'. MIRETTI - 'C'è stata una situazione in cui lui doveva guardare l'dietro, si fanno ancora ...Unè stato trovato privo di vita oggi dalle forze dell'ordine a, nella zona di San Lorenzo. Sul corpo, in base a quanto si apprende, sono state individuate diverse ecchimosi. Sul posto, in via ...Un uomo è stato trovato in fin di vita oggi a Roma, nella zona di San Lorenzo. In base alle prime informazioni, sul suo corpo sono state individuate diverse ecchimosi, forse ...Un turista americano ha bloccato e immobilizzato a terra una ragazza dopo un tentativo di furto nella stazione metro Spagna, a Roma ...