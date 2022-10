Ballando | scontro tra Dario Cassini e Selvaggia Lucarelli Irrompe Carolyn Smith | ' Inaccettabile!'

(Di sabato 29 ottobre 2022) Acon le Stelle gli animi si fanno tesi tra lae il concorrente. Il comico e attore, in coppia con Lucrezia Lando, non sembra riuscire a fare progressi, ...

, sfida dialettica tra Dario Cassini e Selvaggia Lucarelli A questo punto, Dario Cassini replica in maniera decisa: 'Lo dico una volta perché non ho intenzione di ripeterlo. Io non ho mai ...Gli infortuni aCon Le Stelle Solamente nella giornata di giovedì 27 ottobre Milly ... Il motivo è legato a problemi familiari , non allocon Selvaggia Lucarelli durante la prima ...A Ballando con le Stelle gli animi si fanno tesi tra la Selvaggia Lucarelli e il concorrente Dario Cassini. Il comico e attore, in coppia con Lucrezia ...In dubbio la partecipazione di Ema Stokholma a Ballando Con Le Stelle: la speaker si è infortunata durante le prove ...