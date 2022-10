Umberto Bossi diffidato dalla Lega | non può usare il simbolo La nota | «Nessun problema tra lui e Salvini»

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Laperpremier hail comitato nordista promosso dadall’uso dei simboli del partito. L’amministratore e tesoriere Giulio Centemero ha chiesto al comitato di cessare la promozione tra i propri iscritti. E ha poi inviato una segnalazione al Garante della Privacy su una presunta violazione dei dati degli iscritti. «Caro Fabrizio Cecchetti – si legge in una mail scritta da Centemero al commissario lombardo del partito e divulgata dall’agenzia di stampa Agi -, ti scrivo in qualità di amministratore federale per segnalarti che ho provveduto a inviare diffida a cessare la promozione dell’associazione politica ‘comitato Nord‘ nei confronti degli iscritti aperpremier e l’utilizzazione dei simboli e della denominazione del ...

Ore 13:15 - Lega: "Nessun problema tra Salvini e" "Nessun problema politico o personale tra Matteo Salvini e. Semplicemente rispetto della legge e dei militanti". Lo afferma in un ...