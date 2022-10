Orrore ad Assago | uomo accoltella 6 persone al supermercato | un morto

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Roma, 28 ott – Ad(provincia di Milano) undiventa teatro di una scena horror: un, come riporta l’Ansa, ha iniziato ad attaccare lecon un coltello, ferendone cinque ed uccidendone una., ildell’Undi 46 anni, ad, ha cominciato adrein un, ferendone cinque ed uccidendone una. Avviene nel centro commerciale di via Milanofiori. Tra i feriti anche il calciatore del Monza Pablo Mari, che è stato ricoverato all’ospedale Niguarda con un taglio piuttosto profondo alla schiena. L’aggressore è stato fermato da un altro sportivo presente sulla scena, l’ex calciatore dell’Inter Massimo ...

Tra le vittime dell'aggressione nel centro commerciale di( Milano ), in via Milanofiori , c'è anche il calciatore del Monza Pablo Marì . Il giocatore, ... almeno 3 feriti L'di Justine, ......di distanza (2019) dal grandissimo successo del concerto milanese al Mediolanum Forum di. L'... al momento costretti ad abbandonare le loro case e tutto ciò che hanno, a causa dell'della ...L’aggressione alle 18.30 nel supermercato Carrefour. Un uomo ha preso un coltello dagli scaffali e ha ferito sei persone (tra cui anche il ...Tra le vittime dell'aggressione nel centro commerciale di Assago (Milano), in via Milanofiori, c'è anche il calciatore del Monza Pablo Marì. Il giocatore, prelevato ...