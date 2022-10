Apertura del Piemonte sul nucleare Cirio | Nuova centrale qui da noi

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il governo Meloni appena insediato, deve fare i conti con la grave crisi energetica in atto, le sanzioni inflitte alla Russia per aver attaccato l'Ucraina, hanno provocato una reazione di Putin e i prezzi di luce e gas si sono alzati mettendo in difficoltà famiglie e imprese. Il nuovo esecutivo per affrontare l'emergenza pensa anche alla costruzione di nuove centrali nucleari sicure. Giorgia Meloni non ne ha parlato nei due discorsi di insediamento parlamentare perché il tema è delicato e divisivo. Ma al suo posto lo annuncia il neo ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin: avanti tutta verso il. Ovviamente quello digenerazione, con un elevato grado di sicurezza. Segui su affaritaliani.it

