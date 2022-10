Ucraina | attacco russo a Dnipro nella notte | almeno 2 morti

RaiNews

"I terroristi russi hanno lanciato i loro razzi in città", ha fatto sapere l'ufficio del presidente secondo l'agenziaUnian. Frammenti di proiettili sono caduti su una stazione di servizio ...26 ott 06:51russo a Dnipro nella notte: almeno 2 morti Nella tarda serata di ieri i russi hanno attaccato Dnipro, città dell'orientale, facendo almeno 2 morti e 3 feriti. Sui social ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 245 - Attacco russo a Dnipro nella notte, almeno 2 morti - Attacco russo a Dnipro nella notte, almeno 2 morti Nella tarda serata di ieri i russi hanno attaccato Dnipro, nell'Ucraina orientale, facendo almeno 2 morti e 3 feriti. Sui social network segnalazioni di esplosioni e incendi (ANSA) ...Nella tarda serata di ieri i russi hanno attaccato Dnipro, città dell'Ucraina orientale, facendo almeno 2 morti e 3 feriti. Sui social network sono apparse segnalazioni di esplosioni e incendi, succes ...