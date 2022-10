Nuovo Creative MUVO Go

Leggi su tuttotek

(Di martedì 25 ottobre 2022) In arrivo il : l’altoparlante portatile potente, versatile e con la tecnologia Bluetooth 5.3è leader mondiale nei prodotti per l’intrattenimento digitale. Famosa per le sue schede audio Sound Blaster e per aver guidato la rivoluzione multimediale, che ha creato una base di 400 milioni di utenti.guida l’intrattenimento digitale con soluzioni audio all’avanguardia che includono altoparlanti wireless di qualità superiore, cuffie wireless, potenti amplificatori digitali di livello audiofilo e sistemi home-theatre di nuova generazione. Rivolgendosi alla nuova generazione mobile in rete e collegando i mondi del computer, degli smartphone e dei tablet,continua a reinventare il Sound Blaster. Con l’innovativa serie Sound Blaster Roar e la classe di prodotti USB-audio come il Sound Blaster X7. Dettagli sul ...