Temptation Island | verso la chiusura definitiva del programma? Le segnalazioni sul web

Insieme da quasi dieci anni, Peron e Tania in passato hanno rifiutato di partecipare aVip di Maria De Filippi. Una decisione presa in comune accordo con Milly Carlucci, che è ...Qui sotto, nel frattempo, potete recuperare il tweet con le prove che confermerebbero la cancellazione definitiva diverso la chiusura Il commento di Filippo ...Dopo dieci anni di trasmissione, Temptation Island sembra essere arrivato al capolinea. Il programma, infatti, già lo scorso anno non era andato in ...Temptation Island, svolta decisiva: ecco cosa sta succedendo sui social La scelta della produzione sta facendo preoccupare i fan del reality estivo di Canale 5 Temptation Island, sia nella versione ...