Agenzia ANSA

Su Moise Kean, che questa sera ha spianato alla Juventus la strada verso la vittoria sull'Empoli,aggiunge: "Può giocare come esterno e come centrale, spero possa migliorare come tanti altri. ...In dubbio Anguissa, pronto Ndombele 11GIORNATA: PROBABILI FORMAZIONI - I CAMPETTI ROMA Portiere: RUI PATRICIO Difensore centrale di destra: GIANLUCADifensore centrale: CHRIS SMALLING Vai ... Calcio: Mancini, Mondiali mancati Bisogna saper ripartire - Calcio "Non conosco la situazione di Ronaldo ma, se ha rifiutato di entrare in campo, ha sbagliato. Penso che se ne sia reso conto: gol ne fa ancora, con l'età diventa però più difficile. Purtroppo non si pu ..."La voglia di allenare c'e' sempre, le partite di Nations League ci hanno dato un piccolo aiutino, essere arrivati a una fase finale va bene, ...