Ultime Notizie – Caro energia | Draghi a Bruxelles | “Conclusioni summit non sono equilibrate”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Ledel Consiglio Europeo, in bozza, “non”. Viene chiesto di dare “solidarietà” nella condivisione dell’, ma “non c’è solidarietà” sulle richieste di “contenere i prezzi” del gas. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, intervenendo al Consiglio Europeo, apprende l’Adnkronos da una fonte a. Le “” del Consiglio Europeo e alle proposte della “Commissione” prevedono una serie di “obblighi precisi” sulla condivisione delle forniture di gas: il 15% obbligatorio, regole per la condivisione in caso di carenze, eccetera. Ma “non cidecisioni concrete” sull’adozione immediata del tetto ai prezzi, sulla solidarietà di bilancio, sull’immediata attuazione del modello iberico, sulla ...