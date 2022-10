Il servizio fuorviante di Fuori dal Coro sul caso Pfizer e la trasmissione del Sars-CoV-2

Leggi su open.online

(Di giovedì 20 ottobre 2022) A seguito dell’audizione al Parlamento europeo della responsabile commerciale di, Janine Small, l’eurodeputato olandese Rob Roos ha diffuso una narrazionein merito agli studi riguardante la capacità del vaccino di impedire ladel-CoV-2, scatenando politici e media seguiti dagli ambienti No Vax e No Green Pass al fine di sostenere che il certificato verde sia illecito e non sostenuto scientificamente. Tale narrazione è stata accolta e diffusa in Italia da La Verità, pubblicando in prima pagina il titolo «Sui vaccini hanno sempre mentito» poi rilanciato da Mario Giordano durante la puntata del 18 ottobre 2022 del programmadal(Rete4), nonostante i contenuti fossero già stati verificati (ne parliamo qui) e senza portare nulla di nuovo e di ...