‘Il portiere’ di Giuseppe Tecce Uno spaccato di gente comune | delinquenti e uomini di legge

(Di giovedì 20 ottobre 2022) "Il portiere” diè una raccolta di dieci racconti brevi contraddistinti tutti da un finale aperto; sono storie appassionanti e profondamente attuali che, sebbene ambientate in diverse parti d’Italia e con differenti protagonisti, sono legate dal fil rouge del conflitto ucraino-russo, trattato da svariati e a volte opposti punti di vista. Un altro elemento inè la scelta di collocare le vicende all’interno di hotel, sia lussuosi che di infimo ordine, e di dare alla figura del portiere di notte il ruolo di testimone degli eventi, a volte attivo e altre passivo, o di protagonista o ancora in alcuni casi di antagonista. L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità.

Rino Gattuso in purezza, parole pronunciate in conferenza stampa prima della sfida del Valencia col Siviglia, partita nella qualegeorgiano è stato determinante. Non perderti le ...Undi 28 anni, Davide Gavazzi, che militava nella Montagna Pistoiese, squadra di dilettanti di seconda categoria, è morto oggi, all'ospedale fiorentino di Careggi.giovane era arrivato ieri ...