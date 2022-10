Cannavaro | “Non servono contestazioni e pressioni | sui calciatori garantisco io”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Partenza anticipata per il Benevento che raggiungerà Como già questo pomeriggio, in vista del delicato confronto con i lariani in programma sabato. Motivo per cui Fabio, tecnico della Strega, è intervenuto questa mattina in conferenza stampa. L’allenatore giallorosso, ancora alla ricerca del primo successo dopo il ritorno dall’esperienza asiatica, ha fatto il punto della situazione in casa sannita. Como – Deve essere una gara dove dobbiamo pensare per novanta minuti. Tutto quello che avviene in campo non è scontato, dobbiamo essere pronti, svegli per risolvere il problema. Cosa che non siamo riusciti a fare nelle ultime partite. Forte – Sto studiando varie soluzioni, affrontiamo una squadra che gioca con il play e se giochi con tre attaccanti in linea fai fatica. Forte è rientrato, non sta ancora al 100% per giocare ...