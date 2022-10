Kevin Spacey | archiviate parte delle accuse Lui | “Mio padre neonazista e suprematista bianco | per questo non avevo dichiarato di essere gay”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 ottobre 2022)contro Anthony Rapp: 1 a 0. Il giudice del tribunale di New York ha respinto ledi “stress emotivo” che Rapp aveva intentato, tra le altre, all’attore premio Oscar. L’accusa fa riferimento a fatti presumibilmente accaduti nel 1986 quando l’allora 26enneavrebbe invitato l’allora 14enne Rapp nella sua casa di Manhattan ad un party. Alle due di notte mentre il ragazzo guardava la tv in camera di, l’interprete di House of Cards sarebbe entrato nella stanza alticcio e dopo aver adagiato Rapp sul letto l’avrebbe afferrato per i glutei premendo l’inguine sul suo corpo ma senza il suo consenso. Rapp si sarebbe comunque divincolato senza troppi sforzi dalla morsa di. Poche ore fa, quindi, il primo punto per la difesa di. Il ...