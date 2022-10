Calcio | si chiude negli States la carriera del Pipita Omaggio del Napoli con un video

Leggi su ildenaro

(Di martedì 18 ottobre 2022) Sicon una netta sconfitta e l’eliminazione dell’Inter Miami la fantasticadi Gonzalo Higuain, più noto come il. Nell’11 titolare e in campo per tutta la partita, l’attaccante argentino non trova il gol e la sua squadra perde 3-0 contro il New York City uscendo di scena dai playoff della Major League Soccer. L’delcon unsu Twitter. Grazie per le emozioni vissute assieme e buena suerte,! #ForzaSempre pic.twitter.com/zjtBy8JG2q — Official SSC(@ssc) October 18, 2022 L'articolo proviene da Ildenaro.it.