Zoff | Meret portiere di altissimo livello Kvaratskhelia ha delle similitudini con ' '

(Di lunedì 17 ottobre 2022): ''hacon Best? Non mi sembra solo con lui... Haanche con Meroni del Torino'' A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Dino, exdel Napoli ed ex allenatore. Queste le sue dichiarazioni: "resta undie all'altezza di un top club del Napoli. Non mi soffermerei troppo sull'errore di ieri. -afferma- Un tiro così, che batte davanti, e poi una valutazione errata può sempre capitare. Va benissimo così, un errore quando vinci va considerato positivo e maestro di qualcosa. La fortuna è farli quando non incidono sul risultato, quindi non andiamo troppo ...

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Dino, ex portiere del Napoli ed ex allenatore: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieAnchee Buffon non sono stati molto loquaci...parla eccome, non strillerà e non gesticola in modo eclatante, ma si fa sentire'. Comments commentsL'ex portiere Dino Zoff analizza l'errore di Alex Meret contro il Bologna; ne parla ai microfoni di Radio Punto Nuovo ...S Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Dino Zoff, ex portiere del Napoli ed ex allenatore ...