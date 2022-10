Verona Milan 1-1 LIVE | occasione Rebic | salva Montipò

(Di domenica 16 ottobre 2022) Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 10ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Bentegodi,si affrontano nel match valido per la 10ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi1-1 MOVIOLA 1? Inizia il match 3? Tiro Giroud – ruba palla a centrocampo Tonali che serve in profondità il compagno di squadra che prova a soprenderecon un pallonetto, conclusione fuori 6? Tiro Veloso – azione sulla fascia di Verdi che cross forte e teso, respinge la difesa del, sulla ribattuta arriva il centrocampista che calcia. Blocca in presa bassa Tatarusanu 9? Autogol Veloso- alla prima vera ...

Pioli 6TABELLINO1 - 1VERONA (3 - 4 - 2 - 1): Montipò; Hien, Günter, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Depaoli; Hrustic, Verdi; Henry. A disp.: Berardi, Chiesa; Cabal; Hongla, Perilli, ...Calciomercato.it seguirà in tempo reale, posticipo domenicale della decima giornata di Serie AA cinque giorni dalla disfatta interna contro il Chelsea e dalle susseguenti polemiche arbitrali, iltorna in campo questa ...Dato curioso quello che riguarda Lorenzo Venuti. Con il gol di Gunter, che ha segnato in questi minuti in Hellas Verona-Milan, il terzino viola è in questo momento il giocatore con ...In pieno recupero Gunter sfiora il clamoroso sorpasso con un colpo di testa a tu per tu con Tatarusanu Dopo tre minuti prima occasione anche per il Verona ma il tiro dal limite di Faraoni viene ben di ...