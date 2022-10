Rosato | ‘Solidarietà a La Russa | ferma condanna di gesti vili’

La Stampa

... voluta dal potere per mantenere il potere (non per nulla del renziano Ettore!), a ... Ma ci vuole un legame diper cui non è che fai un partito esterno ", che è esattamente e ...Alla Camera, oltre a Luigi Marattin, Matteo Richetti, Enrico Costa, Mara Carfagna ed Ettore, ... farmaci e numerosi altri beni persociale. Tale norma è considerata modello virtuoso ... Letta: “Non permetteremo che la destra stravolga la Costituzione”. Schlein a Meloni: “Amo una donna, non sono…