Scioperi in Francia | bloccate le raffinerie e benzinai a secco | caos e tensioni ai distributori

(Di giovedì 13 ottobre 2022) E’ stato rinnovato con una votazione lo sciopero che sta bloccando sei delle settein, in mano ai gruppi Esso-ExxonMobil et TotalEnergies. Solo quest’ultimo opera il 40% delle pompe di benzina in, rimaste acon code chilometriche che si sono accumulate di fronte ai. “Abbiamo il 30% delle stazioni che oggi sonoa livello nazionale”, ha dichiarato il ministro della Transizione energetica Agnès Pannier-Runacher, precisando che questa percentuale è salita a “più del 40% nella regione Hauts-de-France”. In seguito al fallimento delle prime trattative, gli impiegati di Total hanno rifiutato di interrompere la mobilitazione. Rivendicano da due settimane un aumento salariale del 10% a fronte dell’inflazione e dei profitti del datore di lavoro ...

Il sottoscritto nel '69, nel pieno deglidei metalmeccanici, acquisterà la nuova 500L che ... i Pirenei, lacon la Camargue, la Provenza, la Costa Azzurra, e poi la riviera ligure, la ...Facebook Twitter WhatsApp Email L'inflazione che si mangia gli stipendi e fai fatica a campare mente chi specula sui carburanti si copre d'oro. Glinelle raffinerie bloccano la. I lavoratori chiedono aumenti di salario per far fronte all'inflazione e di essere coinvolti nella distribuzioni degli extraprofitti delle compagnie ...Non si fermano le proteste sindacali all'interno delle compagnie energetiche. Il governo precetta i lavoratori in un impianto, ma i disagi alle pompe restano ...Il governo francese ha detto a TotalEnergies di aumentare i salari, in quanto una situazione di stallo tra la major petrolifera e i lavoratori in sciopero che ha colpito le forniture di benzina del Pa ...