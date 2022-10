AEW | Daniel Garcia stupisce tutti ed è decisivo nel match titolato tra Chris Jericho e Bryan Danielson

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Questa notte è andato in scena l’ennesimo capitolo della rivalità trason che più volte si sono affrontati in questo periodo. Una rivalità che ha coinvolto anche il membro più giovane dellaAppreciation Society,Garche si è trovato in contrasto con il capo anche per via di alcuni commenti fatti dason. Questa notte in Canada, casa dison è andato all’assalto del titolo mondiale ROH recentemente conquistato da The Wizard. Una scelta inaspettata Anche questa volta Code of Honor non rispettato, ma a sorpresa è statoson a rifiutare la stretta di mano. Titolo ROH dalla valenza particolare person, è stato infatti il ...