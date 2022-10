Gas | il price cap è già morto

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Mentre in sede europea prosegue il balletto per la fissazione di un tetto massimo al prezzo del gas, è arrivata la dichiarazione sulle conseguenze che porrà la Russia di Vladimir Putin: no alle forniture nei confronti dei Paesi che imporranno uncap. Scontro europeo Il problema non si pone per Stati comunitari, tra cui l’Italia, che hanno ridotto sensibilmente la propria dipendenza dal metano di Mosca – passata dal 40 per cento all’attuale 1,8 per cento; piuttosto, per i governi dell’Est Europa, ancora tra i maggiori dipendenti. Si pensi, per esempio, all’Ungheria di Orban, che riceve tra l’80 ed il 90 per cento delle proprie importazioni di petrolio e gas direttamente dal Cremlino. Oppure, più vicino a noi, si tenga conto del caso austriaco, dove le forniture russe di metano raggiungono quota 50 per cento del gas totale di Vienna. Insomma, la situazione è ancora ...