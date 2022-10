Potenziale down Facebook da valutare oggi 9 ottobre | problemi sparsi

Leggi su optimagazine

(Di domenica 9 ottobre 2022) Non possono che dirsi fastidiosi iche stanno generando un, come pure quelli relativi al login o al corretto scorrimento della propria Home. A partire dalle 12:30 odierne, il servizio ha cominciato a non funzionare correttamente e dunque non pochi utenti registrano anomalie di diverso tipo e pure snervanti. La situazione va analizzata nel dettaglio, grazie ad alcune testimonianze e i test diretti sulla piattaforma. Non si escludono analogie rispetto a quanto riportato con uno dei nostri ultimi articoli a tema. Cosa sappiamo sulche sta generandoper tanti utenti in Italia Basti pensare al fatto che sul sitodetector ci siano già decine e decine di segnalazioni di ...