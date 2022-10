Con i voti del Sud si eleggono deputati al Nord

OA Sport

Attacca invece la flat tax e chiede di "andare a prendere i soldi dove stanno",una forte lotta ... Il centrodestra ha preso 12,3 milioni di. Nessuno può dire di avere la maggioranza del Paese. ...... i, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Bologna - Sampdoria, match valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Renato Dall'Ara partita brutta,tanti ... Pagelle Milan-Juventus, voti Serie A calcio in tempo reale che con le sue parole ci incanta tutti, io vorrei che quella cazzimma la portasse nel ballo". Una considerazione che, tutto sommato, Mughini aveva accolto anche di buon grado, finché non si è trattato ...La leader ad Arcore con i vertici di Forza Italia e Lega. L’intesa ancora non c’è. L’irritazione leghista per il «metodo» Un vertice breve, in tutto un’ora e mezza, organizzato ieri pomeriggio approfi ...