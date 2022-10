Mani in alto, siete circondati: la pubblicità diventerà ancora più invasiva su Instagram (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Come cercare di sopperire al calo delle entrate? Sfruttando ogni spazio concesso da quel terreno digitale infinito su cui fondano le proprie basi tutte le piattaforme social. E come sintetizza un vecchio adagio, è sempre vero che «la pubblicità è l’anima del commercio». Proprio seguendo tutte queste dinamiche, Instagram ha deciso di ampliare gli spazi pubblicitari all’interno dei feed. E non solo. Perché ci saranno spot alla fine dei Reels (quelli che si ripetono in loop), ma anche all’interno della sezione “esplora”. Insomma, siamo e saremo circondati. LEGGI ANCHE > Quel tasto di ricerca sulle Storie Instagram che arriva quando ci stavamo abituando a EssereReal L’annuncio arriva proprio dalla società madre, Meta, senza – ovviamente – fare alcun riferimento al cavo dei ricavi. Ma nel comunicato in cui si parla ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Come cercare di sopperire al calo delle entrate? Sfruttando ogni spazio concesso da quel terreno digitale infinito su cui fondano le proprie basi tutte le piattaforme social. E come sintetizza un vecchio adagio, è sempre vero che «laè l’anima del commercio». Proprio seguendo tutte queste dinamiche,ha deciso di ampliare gli spazi pubblicitari all’interno dei feed. E non solo. Perché ci saranno spot alla fine dei Reels (quelli che si ripetono in loop), ma anche all’interno della sezione “esplora”. Insomma, siamo e saremo. LEGGI ANCHE > Quel tasto di ricerca sulle Storieche arriva quando ci stavamo abituando a EssereReal L’annuncio arriva proprio dalla società madre, Meta, senza – ovviamente – fare alcun riferimento al cavo dei ricavi. Ma nel comunicato in cui si parla ...

